Mutfakta tutumlu davranmak ve eşyaları uzun süre kullanmak ekonomik bir yaklaşım olsa da, bazı ürünleri aşırı yıpranana kadar kullanmak sağlık ve hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, mutfak gereçlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

Sünger ve bezler

Mutfak süngerleri nemli yapıları nedeniyle bakterilerin hızla çoğalabildiği ürünler arasında yer alıyor. Bu yüzden yaklaşık iki haftada bir değiştirilmesi öneriliyor. Bulaşık bezlerinin ise düzenli yıkanması ve ortalama üç ayda bir yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Kesme tahtaları

Kesme tahtaları zamanla çizilerek mikroorganizmaların birikebileceği yüzeyler oluşturabiliyor. Plastik tahtalar birkaç ayda bir, bambu tahtalar ise yılda bir ya da iki kez değiştirilmelidir. Çiğ ve pişmiş gıdalar için ayrı kullanım öneriliyor.

Ahşap gereçler

Ahşap kaşık ve spatulalar zamanla çatlayarak bakteri birikimine açık hale gelebiliyor. Genel kullanım ömrü 2 ila 5 yıl olsa da, çatlak veya kırık görüldüğünde hemen değiştirilmesi gerekiyor.

Yapışmaz tavalar

Yapışmaz tencere ve tavalarda en önemli kriter kullanım süresi değil yüzeyin durumudur. Çizik, soyulma veya yapışmaz özelliğin kaybolması durumunda ürünlerin değiştirilmesi önerilir.

Plastik saklama kapları

Plastik kaplar zamanla koku tutma, çatlama, lekelenme ve şekil bozukluğu gibi sorunlar gösterebilir. Bu tür durumlarda hijyen açısından yenilenmeleri gerekir.

Havlular ve fırçalar

Mutfak havluları düzenli yıkanmalı ve yaklaşık iki yıl içinde aşınma görülürse değiştirilmelidir. Bulaşık fırçaları ve ovma süngerleri ise ortalama üç ayda bir yenilenmelidir.

DEĞİŞİM ZAMANINI GÖSTEREN İŞARETLER

Çatlaklar, kırıklar, deformasyon, kalıcı lekeler, kötü koku ve küf oluşumu gibi belirtiler, mutfak gereçlerinin kullanım ömrünün sona erdiğini gösterir.

Ürünleri doğru şekilde kullanmak, düzenli temizlemek ve tamamen kurutmak ömrünü uzatır. Ahşap ürünlerde uygun yağlarla bakım yapmak ve ürünleri dönüşümlü kullanmak da fayda sağlar.

SAĞLIK İÇİN DÜZENLİ KONTROL ŞART

Mutfak gereçlerinin düzenli kontrol edilmesi, hijyenin korunması ve olası sağlık risklerinin önlenmesi açısından önemlidir. Yıpranan ürünlerin zamanında değiştirilmesi güvenli mutfak ortamı sağlar.