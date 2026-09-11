Sosyal medyada gördüğümüz ve ilk bakışta sevimli birer el sanatı zannettiğimiz o mikro menülerin arkasında aslında yüksek düzeyde bir mühendislik disiplini yatıyor.

Bozuk paradan bile küçük tepsilere sığdırılan mantılar, mikro boyuttaki baklavalar ve yeni nesil gurme tabaklar, sanıldığı gibi sadece zaman geçirmek için yapılan bir hobi değil; her adımı milimetrik orantılarla hesaplanan titiz bir tasarım sürecinin ürünü.

KOD SATIRLARINDAN MİKRO DÜNYAYA

Bu dikkat çekici sanatın mimarı olan Ayşe Betül Çalışkan'ın arka planında bilgisayar mühendisliği eğitimi yer alıyor. Kod blokları arasında edindiği analitik düşünme yeteneğini ve hassas hassasiyeti polimer kil ile buluşturan Çalışkan, mutfaktaki dönüşüm hikayesini şu sözlerle özetliyor:

"Dışarıdan bakanlar bunu şirin bir hobi olarak değerlendirebiliyor. Oysa ben bu minyatürleri hazırlarken adeta bir mühendis gibi milimetrik hesaplarla çalışıyorum. Kod satırları yazmakla polimer kille parmak ucunda mikro bir dünya kurmak arasında sanıldığından çok daha güçlü bir bağ var."

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA YAYILDI

Geleneksel Türk mutfağı kültürünü ve modern menü tasarımlarını mikro ölçekte yeniden yorumlayarak Türkiye'ye yeni nesil bir görsel vizyon kazandıran genç sanatçının başarısı ülke sınırlarını da aşmıştı. Çalışkan'ın parmak uçlarında şekillenen minyatür yemek tabakları, uluslararası koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin radarına da girdi.

Sadece geçtiğimiz hafta Avustralya’dan Dubai’ye kadar dünyanın dört bir yanından gelen özel siparişleri paketleyip kargoladığını belirten Çalışkan, Türkiye'de doğan bu özgün mikro sanat markasını küresel bir ölçeğe taşımayı hedefliyor.

'QR KODLU MENÜ' ÇAĞINDA GERÇEĞE DOKUNUYOR

QR kod menülerin, ekran tabanlı siparişlerin ve dijitalleşmenin hızla hayatımızı kapladığı bir devirde, insanların nesnelere ve dokunabildikleri somut detaylara duyduğu özlem giderek artıyor. Bu dijital soğukluğun ortasında Çalışkan’ın parmak uçlarında biçimlenen mikro sanat restoran menülerine kattığı gerçeklikle yemeklerin çekiciliğini artıyor.

Ekrandaki piksellerden sıyrılıp somut birer sanat eserine dönüşen minyatür tabaklar, modern çağın hızla tükettiği görsel hafızaya inat, nesnel ve kalıcı bir mutfak zenginliği sunuyor.