Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı "güneşte temizlenen kepçe" fotoğrafı, milyonlarca kişinin dikkatini çekti ve ev temizliğinde yeni bir tartışma başlattı. Kepçedeki inatçı köri lekesinin hiçbir kimyasal kullanmadan, sadece güneş ışığı altında yok olması, akıllara "Bu mümkün mü?" sorusunu getirdi.

Uzmanlar, bu durumun arkasındaki temel nedenin "fotodegradasyon" yani ışıkla bozunma süreci olduğunu belirtiyor. Birçok gıdaya o karakteristik parlak rengini veren doğal pigmentler, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı son derece hassas bir yapıya sahip. Güneşten gelen yüksek enerjili ışınlar, kurkumin moleküllerindeki kimyasal bağları hedef alarak onları parçalıyor.

RENK PİGMENTLERİ NASIL PARÇALANIYOR?

UV ışığı, renk veren pigmentlerin moleküler yapısını bozduğunda, bu maddeler artık ışığı eski renk spektrumunda yansıtamaz hale geliyor. Sonuç olarak, gözümüzle gördüğümüz o inatçı turuncu-sarı leke, pigmentlerin kimyasal olarak etkisizleşmesiyle "görünmez" bir hal alıyor. Bu süreç, aslında çamaşırların güneşte renginin solmasıyla aynı prensibe dayanıyor, ancak kurkumin bu etkiye karşı diğer maddelerden çok daha hızlı tepki veriyor.

MUTFAKTA DOĞAL TEMİZLİK MÜMKÜN MÜ?

Bu keşif, özellikle plastik ve silikon mutfak gereçlerinde oluşan inatçı yemek lekeleri için ekolojik bir çözüm sunuyor. Kimyasal ağartıcılar kullanmak yerine, lekeli gereçleri birkaç saat doğrudan güneş ışığı alan bir pencere kenarına bırakmak, lekenin rengini tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Öte yandan uzmanlar, önemli bir uyarıda daha bulundu. Güneş ışığı lekenin rengini yok etse de, yüzeydeki yağ kalıntılarını veya bakterileri tamamen temizlemeyebilir. Bu nedenle, rengi giden mutfak gereçlerinin hijyen açısından mutlaka sıcak su ve sabunla yıkanmaya devam edilmesi öneriliyor. Görünmez olan leke, fiziksel bir temizliğin yerini tutmuyor.