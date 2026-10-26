Banyo temizliğinde en çok uğraştıran ve kısa sürede eski haline dönen alanların başında duşakabin camları geliyor. Özellikle kireç oranı yüksek sularda, duştan çıkar çıkmaz kuruyan su damlaları cam yüzeyinde mat ve lekeli bir tabaka bırakıyor. Ne kadar kimyasal temizleyici kullanılırsa kullanılsın kalıcı bir çözüm bulunamazken, İngiltere’deki profesyonel temizlik gruplarının paylaştığı sıra dışı bir yöntem gündeme oturdu. Milyonlarca kişinin denediği bu pratik çözümün kaynağı pahalı deterjanlar değil, fırın yemeklerinde tepsiye serilen sıradan bir kâğıt oldu.

MUTFAKTAKİ O SIRADAN ÜRÜN SUYU ADETA CAMDAN İTİYOR

İngiliz temizlik kuruluşu The Clean Group tarafından önerilen yöntemde, mutfaklarda sıkça yer alan silikon kaplamalı pişirme kâğıtları kullanılıyor. Yiyeceklerin tepsiye yapışmasını önlemek için kâğıdın üzerine uygulanan ince silikon tabakası, cam üzerinde gezdirildiğinde yüzeye mikroskobik bir koruma kalkanı bırakıyor. Oluşan bu görünmez bariyer sayesinde duş esnasında sıçrayan su damlaları cam yüzeyine tutunamıyor ve kayarak aşağı akıyor. Böylece kireçli suların buharlaşıp camda kireç tortusu bırakması uzun süre engellenmiş oluyor.

UYGULARKEN YAPILAN BU HATALAR TÜM ETKİYİ SIFIRLIYOR

Yöntemin kusursuz işlemesi için bazı kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Pek çok kişi sıradan yağlı kâğıt ile silikon kaplı pişirme kâğıdını birbirine karıştırıyor, oysa su itici etkiyi yalnızca üzerinde silikon bulunan kâğıtlar sağlayabiliyor. Ayrıca kâğıdı sürmeden önce camın sabun ve kireç artıklarından tamamen arındırılması, ardından kuru bir mikrofiber bezle tamamen kurulanması gerekiyor. Islak ya da nemli kalan yüzeyler silikonun cama aktarılmasını engelliyor. Kâğıdı düz bir yaprak halinde kullanmak yerine hafifçe buruşturup top haline getirmek ve camı sertçe kazımadan yumuşak dairesel hareketlerle gezdirmek en etkili sonucu veriyor.

HAFTALAR BOYUNCA İLK GÜNKÜ GİBİ PARLIYOR

Suyun sertlik derecesine ve duşun kullanım sıklığına bağlı olarak koruyuculuk süresi değişse de, uygulayan kullanıcılar haftalar boyunca camda tek bir su lekesi dahi oluşmadığını belirtiyor. Uzmanlar ise fabrikasyon özel su itici kaplamaya sahip duşakabinlerde bu yöntemi denemeden önce üretici talimatlarına bakılmasını ve her ihtimale karşı ilk denemenin camın görünmeyen küçük bir köşesinde yapılmasını tavsiye ediyor. Düzenli çekçek kullanımıyla desteklendiğinde ise duşakabin camları aylarca ilk günkü berraklığını koruyor.