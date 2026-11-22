Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların üçüncü golünü atan Leandro Trossard, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirirken savunmaya ilişkin öz eleştiride bulundu. Belçikalı futbolcu, ilk yarıda skoru 2-0'a getirmelerine rağmen rakibe dönüş fırsatı verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikâyeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız." Takımının sonrasında gösterdiği tepkiyi öven Trossard, "Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz." dedi.

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