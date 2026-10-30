Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, valiler kararnamesinin son şeklinin verildiğini ve kısa süre içerisinde yayımlanmasının beklendiğini belirtti.

Kararnamenin daha önce yayımlanmasının beklendiğini ifade eden Tayyar, bazı valilerin fon skandalına bulaştığının tespit edilmesi nedeniyle kapsamın genişletildiğini iddia etti.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki valiler kararnamesinin eli kulağında. Son şekli veriliyor. Aslında daha önce yayınlanması bekleniyordu. Bazı valilerin fona bulaştığı tespit edilince kapsam genişletilmiş. Sanırım, çok gecikmeden kararname yayınlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece valiler değil fonla ilişkili bürokratların görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyuyorum. Bu kararlılık, mağduriyetlerin giderilmesi kadar önemli."

MUĞLA VALİSİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

AKP'li Tayyar, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da fon vurgunuyla ilgili iddialarda adının geçtiğini öne sürmüştü.

Tayyar, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini belirtti. Ayrıca Akbıyık'ın eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA yöneticisi Emre Tezmen ile yakın ilişkilerinin konuşulduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık'ın söz konusu iddialar hatırlatıldığında, "Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım" şeklinde yanıt verdiğini öne süren Tayyar, bu açıklamaya tepki gösterdi.

Tayyar, "Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla’daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın" ifadelerini kullanmıştı.