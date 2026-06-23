CHP'den dün istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, aynı gün Ankara Teşkilat Buluşması'nda AKP'ye katıldı. Levent Koç'un AKP'ye geçiş süreci çok tartışılırken, ortaya müthiş bir iddia daha atıldı. AKP'nin etkinliği ATO Congresium'da düzenlenirken, CHP'den istifa eden Levent Koç'un etkinliğin düzenlendiği salona Haymana Kaymakamı Osman Sak ile geldiği öğrenildi. Koç'un AKP'ye geçişine de yine Haymana Kaymakamı Osman Sak'ın aracı olduğu iddia edildi. ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ Dün e-Devlet üzerinden istifa eden Koç, istifasının hemen ardından AKP'ye katıldı. Koç'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, Koç Erdoğan'ın elini öptü. Koç'un AKP'ye katılmadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmede "Mansur ağabey AKP'ye katılacağımı söylüyorlar, vallahi yalan" dediği öğrenilmişti.

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