İngiliz devi Manchester United, Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya kararlı. Oyuncunun menajeriyle yıllık ücret konusunda el sıkışan Kırmızı Şeytanlar, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokarak transferi noktalamaya hazırlanıyor.

Tuttosport’un haberine göre; Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sezon sonunda İngiltere Premier Lig’in yolunu tutabilir.

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde yer alan iddiaya göre; Manchester United, Nijeryalı yıldızın menajeriyle bu yaz yapılacak transfer için anlaşmaya vardı. Kırmızı Şeytanlar’ın, Osimhen’in serbest kalma maddesini kullanarak bu transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

GALATASARAY CEPHESİNDE BELİRSİZLİK

Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan ve taraftarın gönlünde taht kuran Osimhen’in Galatasaray’daki geleceği ise bu gelişmenin ardından belirsizliğe büründü. Sarı-kırmızılılar oyuncunun bonservisini alma planlarını masada tutarken, Manchester temsilcisinin devreye girmesi planları altüst edebilir.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ HAMLESİ

Bu adım, Osimhen'in diğer talibi Juventus'un hücum hattı planlarını doğrudan etkileyecek. Haberde dikkat çekilen detaylarda, ''Osimhen’in İngiltere’ye gitmesiyle birlikte, onun geçici olarak forma giydiği Galatasaray’daki yeri boşalacak ve bu domino etkisi, Rasmus Hojlund’un Napoli’ye gitmesini kolaylaştıracak'' ifadeleri kullanıldı.