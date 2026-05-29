21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilirken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki gerginlik her geçen gün artarken, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Nuray Başaran'dan Özgür Özel hakkında olağanüstü bir iddia ortaya atıldı.



ÖZEL'E İKİ SORUŞTURMA AÇILACAK, DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK



İBB operasyonları boyunca iktidara yakın kanallara çıkarak CHP'li isimleri hedef gösteren Başaran, bu kez Özel hakkında iki yeni soruşturma açılacağını iddia etti.



Başaran, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda meydana gelen 'şaibe' iddialarına ilişkin MASAK raporlarının tamamlandığını, bu raporlar neticesinde kurultayda ve sonrasında harcanan paraların Kıbrıs üzerinden 143 ayrı firma üzerinden Özel yönetiminin kontrolündeki hesaplara geldiğinin tespit edildiğini iddia etti.



Başaran, ayrıca CHP'nin seçilmiş lideri Özel hakkında terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturmanın başlatılacağını da söyleyerek, ilerleyen aylarda aralarında Özel'in de yer aldığı bazı CHP'li milletvekillerinin fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na taşınacağını öne sürdü.



Başaran, Özel ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yapılacak oylamada Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçisi CHP'li vekillerin bu duruma karşı çıkmayacağını belirtti.