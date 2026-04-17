CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da il başkanlarıyla yaptığı görüşmede "Mutlak butlan bekliyoruz ancak partiden kopmayacağız" şeklinde bir ifade kullandığına dair ortaya atılan söylentiler kesin bir dille reddedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özgür Özel'e atfedilen bu sözlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, dolaşıma sokulan bu iddiaların "alenen yalan" olduğunu belirtti.



Bulut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Ankara’da İl Başkanlarımızla yaptığı toplantıda “Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP’den ayrılmayacağız” şeklinde bir ifade kullandığı iddiası alenen yalandır. Bu iddia, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurgulanmış bir dezenformasyon örneğidir. Asılsız söylemler üzerinden siyasi tartışma yaratmaya çalışan; kaynağı belirsiz ve doğruluğu teyit edilmemiş bu tür uydurma söylemlere itibar edilmemesi rica olunur. Kamuoyuna saygılarımla…"