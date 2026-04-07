CHP’ye yönelik operasyonlar, “mutlak butlan davası’’ konusunu yeniden gündeme getirdi. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar siyasetin önemli kilometre taşı olacak. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen eylül ayında ret kararı verdi ancak dava İstinafa taşındı.

Genel Merkezde yıllara yayılacak bir hukuki süreç beklentisi bulunuyor. Kulislerde ‘mutlak butlan mutlak hüsrana dönüşecek’ yorumları yapılırken, İstinafın dosyayı geri göndermesi halinde “tedbir” kararı ve dava sonucuna kadar yönetimin geçici kurula devri ihtimali de bulunuyor. İstinafın vereceği karara göre süreç şöyle işleyecek:

- İstinaf, 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ret kararını yasaya ve hukuka uygun bulup onaylarsa dava kısmen kapanacak. Ancak Yargıtay yolu açık olacak.

- Davayı açan eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş davayı Yargıtay’a taşıyabilecek,

- Yargıtay onama kararı verirse dava tamamen bitecek. Bozma kararı verirse dosya İstinafa geri gidecek.

- İstinaf Mahkemesi kararı tekrar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderebilecek. Bu durumda dava esastan yeniden görülecek.

- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi yapılan kurultayları gerekçe göstererek ‘aktif husumet yokluğu’ ve ‘davanın konusuz kalması’ nedeniyle usülden reddine karar vermişti. Esastan bakması durumunda bu kez usulsüzlük iddiası incelenecek.

- İstinaf Mahkemesi dosyayı geri gönderirken “tedbir” kararı verebilir ya da ‘tedbir’ kararı almadan yönetimi 38. Kurultay öncesi Parti Meclisi’ne devredebilir. Bu durumda da Ankara 42 Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin vereceği karar beklenir.

- İstinaf ‘tedbir’ kararı vermezse Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyayı tekrar inceleyerek karar vermesi beklenecek. Bunun süresinin ise yıllara yayılabileceği belirtiliyor.

- CHP’de “yedek parti” planı da var. Kamuoyuna ‘Ekim Partisi’ olarak yansıyan yeni partinin mutlak butlan kararı çıkması durumunda devreye alınabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun partinin başına tekrar geçmesi durumunda ise komisyon kurarak belediyeleri mercek altına alacağı ve ortaya konan raporlara göre de disiplin sürecini başlatacağı belirtiliyor.