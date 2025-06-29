Saygı Öztürk



Yarın görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı davasında karar çıkması beklenirken, 'mutlak butlan' tartışmalarına AKP'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel'den itiraz geldi.



Yüksek Seçim Kurulu CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AKP temsilcisi Recep Özel ve İYİ Parti temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, mahkemenin CHP kurultayıyla ilgili davaya bakmasının yasal olmadığını, bu konudaki yetkili makamın YSK olduğunu belirttiler. Parti temsilcileri “Mahkemenin ‘Bu YSK’nın görevidir’ demesi ve davayı usulden reddetmesi gerekir” dediler.



'YSK'YA AYRI BİR PARALEL YAPIYA SEBEP OLUR'



İYİ Parti Temsilcisi Tolga Öztürk de şunları söyledi: “YSK’da mesai arkadaşlığı yaptığım sayın Recep Özel’in ve sayın Hadimi Yakupoğlu’nun görüşlerine katıldığımı belirtmek isterim. Bilindiği üzere YSK tarafından verilen kararlar kesindir ve hiçbir yargı organı tarafından denetlenemez. Bu kararların en önemlilerinden biri de Siyasi Parti kongre ve kurultaylarına ilişkin kararlardır. Aksi bir durum YSK’ya aykırı bir paralel yapı oluşmasına da sebep olur. Açılması muhtemel bu yeni yol siyasi partiler için telafi güç zararlar meydana getirir.”











