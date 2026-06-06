CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından davanın açılmasına öncülük eden isimlerden biri olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Savaş, ziyaretin rutin nitelikte olduğunu belirterek, açılan davanın kişileri hedef almak amacı taşımadığını ifade etti. Savaş, kurultay sürecine ilişkin itirazlarının temelinde parti içinde adalet duygusunun korunması amacı bulunduğunu dile getirdi.

"ORTAK KARAR ÇIKARSA UYARIZ"

Kurultay davasına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunun görüşmede gündeme gelmediğini belirten Savaş, süreçte uzlaşma sağlanması halinde ortak karara uyabileceklerini söyledi. Savaş, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir mutabakat oluşması durumunda temyiz başvurusunun geri çekilmesi yönündeki değerlendirmelere açık olduklarını ifade etti.

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini de değerlendiren Savaş, olayların bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, yaşanan süreçte her iki tarafın da daha farklı bir tutum sergileyebileceğini savundu.

"GÖREV VERİLİRSE KABUL EDERİM"

Parti içerisinde herhangi bir görev talebinde bulunmadığını vurgulayan Savaş, buna karşın kendisine uygun görülecek bir sorumluluğu üstlenebileceğini söyledi. Savaş, "Partide katkı sunabileceğim bir görev verilirse kabul ederim. Ancak şu an böyle bir beklenti ya da acelem yok" değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Savaş, daha sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP tarafından disiplin sürecine sevk edilmiş ve Aralık 2024'te partiden ihraç edilmişti.

İhracının ardından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle dava açan Savaş'ın başvurusu ilk derece mahkemesinde reddedilmişti. Ancak yapılan istinaf başvurusu sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptaline karar vermişti. Kararın ardından CHP içerisindeki hukuki ve siyasi tartışmalar sürüyor.