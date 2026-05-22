Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için 'Mutlak Butlan' kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Karara birçok muhalefet partisi de tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır!" ifadelerini kullandı.

'MERAL AKŞENER HEP HAKLIYDI'

Meral Akşener cephesinde de konuyla ilgili açıklama geldi. İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapan Esma Bekar, "Sayın Meral Akşener hep haklıydı" mesajını paylaştı.

Bekar'ın paylaşımına Akşener'e yakın isimler de benzer mesajlarla destek verdi.