Gazeteci Fatih Altaylı,YouTube kanalında CHP kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararını değerlendirirken, Ankara kulislerinde konuşulan erken seçim iddialarına da değindi.

Kısa vadede bir seçim beklemediğini söyleyen Altaylı, kulislerde konuşulan “45 gün içinde seçim” iddialarına sıcak bakmadığını ifade etti.

Kasım ayının siyasi açıdan iktidar için farklı bir anlam taşıdığını savunan Altaylı, AKP’nin geçmiş seçim deneyimlerinden dolayı böyle bir yaklaşım içinde olabileceğini öne sürdü.

"UĞURUNA İNANIYOR"

"45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum. Gidebilir mi seçime? Gidebilir. En erken Kasım ayında gider" diyen Altaylı, "Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum. Bir de AK Parti Kasım seçimlerinin uğuruna inanıyor. Yani AK Parti'nin böyle inançları olduğunu ben biliyorum. Çünkü Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı çıktı onlara. Kasım seçimlerini ise hep kazandılar" ifadelerini kullandı.

NEDEN KASIM AYI?

Seçim dönemine ilişkin sosyoekonomik değerlendirmelerde de bulunan Altaylı, sonbahar aylarında vatandaşların ekonomik yükünün görece daha hafif hissedildiğini söyledi.

Altaylı, “Yaz sonrası dönemde insanların giderleri azalıyor. Isınma masrafları henüz başlamıyor, ekonomik sıkışmışlık biraz daha az hissediliyor. Böyle dönemlerde seçime gitmeyi tercih edebilirler” diye konuştu.

"GERİ VERMEZ"

CHP’de yaşanan süreci erken seçim ihtimaliyle birlikte değerlendiren Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa sürede partiyi bırakmayacağını öne sürdü.

Altaylı, “Kılıçdaroğlu bu 45 gün içerisinde bu partiyi geri vermez. Vermemek için her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.

“YENİ ANAYASA SÜRECİ HIZ KAZANABİLİR”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Altaylı, kısa vadede seçim yerine anayasa çalışmalarının öne çıkabileceğini belirterek, “Yeni bir anayasa için çalışmalar başlayabilir” dedi.

"ERDOĞAN, TRUMP’LA GÖRÜŞÜNCE ANLADIM"

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinin ardından butlan kararının geleceğini tahmin ettiğini söyledi.

Altaylı, "2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam" ifadelerini kullandı.