Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı verdiği yönündeki iddialar, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Karar kapsamında CHP’nin mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırıldığı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki Parti Meclisi üyelerinin yeniden göreve iade edilmesine karar verildi. Gelişmenin muhalefet partileri üzerindeki olası etkileri tartışılmaya başlandı.

MUHALEFET PARTİLERİNİN YAKLAŞIMI MERAK EDİLİYOR

Mutlak butlan kararı sonrasında muhalefet blokunda yeni bir siyasi pozisyonlanma ihtimalini gündeme taşıdı. İYİ Parti, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere Meclis içi ve dışındaki muhalefet partilerinin bu gelişmeye nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

Siyasi kulislerde, partilerin bu durumu CHP’nin iç meselesi olarak mı değerlendireceği yoksa demokratik süreçlere yönelik bir müdahale tartışması üzerinden mi yorumlayacağı sorusu öne çıkıyor.

MUHALEFET CEPHESİNDE STRATEJİ TARTIŞMASI

Muhalefet partilerinin vereceği siyasi tepki, yalnızca CHP içindeki gelişmeleri değil, genel muhalefet ittifakının geleceğine ilişkin dengeyi de doğrudan etkileyecek kritik bir başlık olarak görülüyor. Yerel seçimlerin ardından oluşan siyasi dengelerin, bu tür yargı kararlarıyla birlikte yeniden şekillenebileceği değerlendirilirken, muhalefet partilerinin resmi açıklamalarının belirleyici olacağı ifade ediliyor.