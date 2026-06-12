CHP'nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yardımcılığını yapan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 'mutlak butlan' kararı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki gösterdi.

'KILIÇDAROĞLU'NU KÜRSÜYE DAVET ETSEYDİ'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, "Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" ifadelerini kullanmıştı.

'CHP VE KARŞISINDA AKP APARATLARI VAR'

Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise, "İşlemezdi! Bırakın bu orta yolculuğu. Burada “iki taraf” yok. CHP ve karşısında AKP aparatları var" cevabını verdi.