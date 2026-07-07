CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak. Toplantıda; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin konular ele alınacak. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınması, görevden alınan il başkanlarının yerine atama yapılmasına yönelik kararların alınması bekleniyor.

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