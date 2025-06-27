Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden 'mutlak butlan' tartışmaları, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeden karar verilmesi halinde genel başkanlık görevini kabul edeceğini açıklamasının ardından ateşlendi.

30 Haziran'da görülecek duruşmada karar çıkması beklenirken, mevcut ve eski CHP yönetimi arasında yaşanan tartışmalara MHP'den ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, butlan tartışmalarına ilişkin açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

'CHP'DE YANGIN BACAYI SARMIŞTIR'

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle “mutlak butlan” ihtimalinin konuşulması ise partiyi saran “mutlak buhran”ın göstergesidir. İçin için yanan CHP’de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur.

CHP, özellikle genel başkanlık düzeyindeki davranış biçimi ve üslubunu gözden geçirip değiştirmelidir. CHP’nin yönetici ve sözcüleri sorumlu, yapıcı ve olgun hareket etmeli; usulet ve suhuleti elden bırakmamalıdır.

Ne olur ne olmaz, Özgür Özel de nazenin parmaklarına mukayyet olmalıdır.

CHP, büyük bir camiadır. Bu camia; Özgür Özel’in çocuksu, hırçın ve intikamcı siyaset tarzını hem benimsememekte, hem de hak etmemektedir.