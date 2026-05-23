Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin tartışmaların yeniden alevlendiği süreçte verilen “mutlak butlan” kararı sonrası CHP örgütlerinde tansiyon yükseldi.
Kocaeli’de il ve ilçe binalarında gece boyunca süren hareketlilik dikkat çekerken, en çarpıcı gelişme Körfez İlçe Başkanlığı’nda yaşandı.
İL BİNASINDA NÖBET BAŞLADI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin kararının ardından partililer, Kocaeli İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.
Kalabalık, sık sık sloganlar atarak kararı siyasi bulduklarını ifade etti.
Gerginliğin artması üzerine partililer daha sonra ilçelerde nöbet tutmak üzere örgüt binalarına dağıldı.
KILIÇDAROĞLU’NUN İSMİ SÖKÜLDÜ
Gece saatlerinde Körfez İlçe Örgütü’nde yaşanan gelişme, parti içindeki gerilimi görünür hale getirdi.
İlçe binasında yer alan “Kemal Kılıçdaroğlu Konferans Salonu” yazısındaki “Kılıçdaroğlu” ismi, bazı partililer tarafından yerinden söküldü.
O anlar, örgütte bulunan bazı partililer tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.