CHP’ye yönelik kurultay davasında “mutlak butlan” kararı çıktı. Mahkeme, CHP lideri Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini “tedbiren” görevden uzaklaştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise yeniden göreve döndü.

Mahkeme kararıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu'na tepkilerse sürüyor. Son olarak Mahkemenin göreve iadesine karar verdiği isimlerden CHP PM Üyesi Yaşar Seyman görevi kabul etmeyeceğini açıkladı.

"KABULLENMEM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Seyman’ın konuyla ilgili Gazete Pencere’de kaleme aldığı açıklaması şöyle:

"Bazı gazeteler, bana sormadan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeleri arasında ‘tarafsız kaldığım’ yönünde bir haberle algı yaratmaya çalışıyor.

Bunu kabul etmiyor, bu yaklaşımı açıkça kınıyorum.

Bugün yaşanan hukuksuzluğu kabullenmem söz konusu bile olamaz! Çünkü demokrasi yalnız sandık değildir; demokrasi aynı zamanda vicdandır, hukuk duygusudur, mücadele ahlakıdır!

Bu nedenle demokrasi mücadelemi yine partimin içinde sürdürmeye, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak için emek vermeye çalışacağım.

Selam olsun demokrasi mücadelesi verenlere…

Selam olsun susmayanlara! Selam olsun Cumhuriyet’e borcunu unutmayanlara.”