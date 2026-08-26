Brigham Young Üniversitesi araştırmacıları, çiftlerin birlikte veya ayrı yaptıkları fiziksel aktiviteler ile evlilik ilişkileri arasındaki bağlantıyı inceledi. Sonuçlarda özellikle birlikte yürüyüş veya egzersiz yapan çiftlerin iletişim konusunda daha olumlu sonuçlar verdiği görüldü.

BİRLİKTE YAPANLARDA SONUÇ DAHA GÜÇLÜ

Araştırmada egzersiz yapan çiftlerde genel olarak daha olumlu ilişki sonuçları görüldü. Ancak fiziksel aktiviteyi birlikte yapan çiftlerde iletişim, anlaşmazlıkları çözme ve evlilik stresi açısından daha güçlü sonuçlar ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı egzersiz yaptığını söyledi. Buna karşılık eşleriyle birlikte egzersiz yapanların oranı yalnızca yaklaşık üçte bir seviyesinde kaldı. Araştırmacılar, etkinin büyük olmadığını ancak sonuçların tutarlı olduğunu vurguladı.

İncelenen üç alan arasında en belirgin bağlantı iletişimde görüldü. Birlikte egzersiz yapan kişiler, eşlerinin kendilerini daha iyi dinlediğini ve desteklediğini daha sık ifade etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN AKTİVİTE YÜRÜYÜŞ

Araştırmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de çiftlerin birlikte yapmak için en fazla tercih ettiği egzersizin yürüyüş olması. Bunun için spor salonuna gitmek veya özel ekipman kullanmak da gerekmiyor.

Araştırmacılara göre birlikte yürümek veya egzersiz yapmak, çiftlere günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp konuşabilecekleri ortak bir zaman yaratabilir. Bu etkileşimlerin zaman içinde iletişimi ve anlaşmazlıkların daha sakin çözülmesini destekleyebileceği düşünülüyor.

Çalışmanın sonuçları, birlikte egzersiz yapmanın evlilik sorunlarını tek başına çözdüğü anlamına gelmiyor. Araştırma neden-sonuçtan ziyade bir ilişki ortaya koyuyor. Buna rağmen yaklaşık 1.700 çift üzerinden elde edilen bulgular, eşlerin birlikte yaptığı basit fiziksel aktivitelerin ilişki açısından da olumlu sonuçlarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.