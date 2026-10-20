Ekim 2024’te görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediyesinin eski başkanı Ahmet Özer, katıldığı bir düğün töreninde nikah memuruyla yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Özer’in, evlilik cüzdanını genç çifte kendisinin vermek istemesi üzerine yaşananlar kameralara yansıdı. 'İÇİNDEN GELMEDİ' Düğün törenine davetli olarak katılan Ahmet Özer, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını çifte teslim etmek istedi. Ancak nikah memurunun cüzdanı kendisine vermek istememesi üzerine Özer tepki gösterdi. Nikah memuruna dönerek, “İçinden gelmedi bana cüzdanı vermek” diyen Özer, evlilik cüzdanını genç çifte teslim etti. Salonda kısa süreli şaşkınlığa neden olan olay, törene katılanların dikkatini çekerken yaşanan anlar da kamerayla kaydedildi.

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