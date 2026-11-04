Öykü Demirci’nin yardımcı küratörlüğünü üstlendiği sergide, resim, fotoğraf ve heykel alanlarından 34 eser yer alıyor. Seçki, ideal yaşam imgelerinin ardındaki mutluluk vaatlerine odaklanırken bu vaatlerin beraberinde getirdiği beklentileri ve vazgeçişleri ele alıyor.

24 SANATÇININ FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Günümüz tüketim kültürünün bireylerin hayallerini, arzularını ve mutluluk anlayışını nasıl şekillendirdiğine odaklanan “Mutluluk Garanti!”, ideal yaşamların, kusursuz mekânların ve arzu edilen geleceklerin sürekli yeniden üretilen imgelerini mercek altına alıyor. Parlak yüzeylerin ve çekici imgelerin ardındaki mutluluk vaatlerini sorgulayan sergi, bu vaatlerin beraberinde getirdiği beklentilere ve vazgeçişlere dikkat çekiyor.

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Kültür AŞ Genel Müdürü Cenk Akın, “Taksim Sanat’ta çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerine alan açarken sanatın gündelik hayata yeni sorular katmasını da önemsiyoruz. ‘Mutluluk Garanti!’, sürekli karşımıza çıkan ideal yaşam imgelerine ve bu imgelerin sunduğu mutluluk vaatlerine daha yakından bakmamızı sağlıyor. 24 sanatçının farklı bakış açılarını bir araya getiren bu sergiyle, ziyaretçilerin kendi mutluluk anlayışları üzerine düşünebilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyoruz. Tüm sanatseverleri 10 Ocak’a kadar sergimizi görmeye davet ediyorum.” dedi.

SERGİ İKİ BÖLÜMDEN OLUŞYOR

Serginin küratörü Prof. Dr. Marcus Graf ise İstanbul’un en yoğun lokasyonlarından birinde yer alan Taksim Sanat’ta sergi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Sergimiz iki bölümden oluşuyor. İlki, eleştirel, insan ilişkisi, bilginin yok oluşu ve ölüm gibi kavramları çağrıştırırken, ikincisi yapay çimler, sentetik kokular, kuş sesleri ve çekici renkler ile mutluluğun baştan çıkarıcılığını ve görünürdeki mümkünlüğünü sahneliyor. İzleyiciye mutluluğun ne anlama geldiği, onu nerede aradığı ve sürekli peşinden koşulan vaatlerin yerine getirilip getirilemeyeceğini sorgulatıyor.”

Taksim Sanat’ın, çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerine alan açan önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Kültür AŞ Kültür Etkinlikleri Müdürü Seher Büyükyılmaz ise serginin ziyaretçileri mutluluk, tüketim kültürü ve ütopya kavramlarını sanat aracılığıyla yeniden sorgulamaya davet ettiğini söyledi.

Sanatçılar: Altan Çelem, Ardan Özmenoğlu, Banu Aydoğan, Betül Sertkaya, Buket Ada Kılıç, Çağla Ulusoy, Eelco Hilgersom, Ekrem Yalçındağ, Elif Demir Tura, Erdal Duman, Erdal İnci, Erdem Varol, Gülçin Aslandoğan, Güler Güçlü, Gülveli Kaya, Mustafa Hulusi, Mutlu Aksu, Nesrin Demirel, Sabo, Serdar Acar, Sinan Arslan, Yağızhan Çalışkan, Yıldırım Çakmakçı, Zeynep Beler Mutluluk Garanti! sergisi, 4 Kasım 2026 - 10 Ocak 2027tarihleri arasında ücretsiz olarak Taksim Sanat’ta görülebilir.