ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik çabalar kapsamında Kiev’e ulaştı.

Ziyaret, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik eleştirilerinin ardından gerçekleşti. Kellogg’un temaslarının, Ukrayna’nın geleceğine ilişkin Washington’un beklentilerini iletmek ve Kiev’in taleplerini dinlemek amacı taşıdığı belirtiliyor.

Zelenski ile yapılan görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, basın toplantısının ABD’nin talebi üzerine gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Yetkililer, görüşmelerin kapalı kapılar ardında devam edeceğini ve iki ülke arasındaki diplomatik sürecin bu çerçevede ilerleyeceğini belirtti.

'BİRLİĞİMİZ, GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ'

Kellogg, Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de bir araya gelerek kalıcı bir barış için atılabilecek adımları görüştü. Zelenski, Trump’ın eleştirilerine doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Ukrayna’nın Batı ile işbirliğine olan bağlılığını vurguladı.

Zelenski, "Amerika ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenli olabilir ve bizim hedefimiz de budur. Başarı bizi bir araya getirir. Birliğimiz geleceğimizin en güçlü güvencesidir. Putin’siz ama barış içinde bir gelecek” ifadelerini kullandı. Kiev yönetimi, savaşın sona erdirilmesi için müttefikleriyle ortak hareket etme niyetini yineledi.

Washington, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışını hızlandırırken, Avrupalı müttefikleri ve Kiev’in, sürece tam olarak dahil edilmemesi eleştirilere yol açtı.

Beyaz Saray, Ukrayna ile doğrudan iletişimi sürdüreceğini ve savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni adımların değerlendirildiğini açıkladı.