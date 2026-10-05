Porto Riko’da 7. sınıf öğrencisi Wileidy Feliciano Rivera tarafından geliştirilen yöntemde, okul yemekhanesinde çöpe giden muz kabukları değerlendirildi. Kabukları biyolojik olarak parçalanabilen tarım örtüsüne dönüştüren Rivera, hazırladığı malzemeyi bitkilerin yetiştiği toprağın üzerine sererek etkisini karşılaştırmalı deneylerle ölçtü.

TOPRAĞIN ÜZERİNİ KABUKLARLA KAPATTI

Tarımda toprağın üzerini kaplamak için kullanılan malç, yabani otların güneş ışığına ulaşmasını engelleyerek büyümelerini sınırlandırıyor. Ancak bu amaçla kullanılan bazı plastik örtüler kullanım ömrünü tamamladıktan sonra tarım alanlarında atık oluşturabiliyor.

Rivera da bu soruna hem ucuz hem de doğada parçalanabilen bir alternatif bulmak için plantain kabuklarını kurutup öğüttü ve farklı doğal maddelerle bir araya getirerek ince tabakalar oluşturdu. Elde ettiği malzemeyi toprağın üzerine yerleştirerek yabani otların gelişimini takip etti.

YABANİ OTLARI YÜZDE 53 AZALTTI

Deneylerin sonunda muz kabuğu temelli örtünün kullanıldığı alanlarda yabani ot büyümesinin yüzde 53’e kadar azaldığı belirlendi. Böylece normalde çöpe gidecek organik atığın, tarımda kullanılan plastik malçlara alternatif olabilecek bir malzemeye dönüştürülebileceği görüldü.

Malzemenin bir başka dikkat çekici tarafı ise kullanım sonrasında toplanması gereken plastik bir atığa dönüşmemesi. Muz kabuğu temelli yapının zamanla biyolojik olarak parçalanması, tarım alanlarında bırakılan plastik miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir.