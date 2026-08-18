İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "spor suçları" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan lideri Sebahattin Şirin ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örneği alınan Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Muzaffer Şirin'in saç örneğinde yapılan inceleme sonucunda amfetamin ve metamfetamin maddelerine rastlandı.

Şirin, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İFADESİNDE UYUŞTURUCUYU REDDETMİŞTİ

Savcılık sorgusunda Şirin'e TCK'nın 191'inci maddesinde düzenlenen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlaması da yöneltilmişti.

Şirin, verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Şirin ifadesinde, "Ben tribünlerde uyuşturucu kullanan ve satan kişilerle mücadele eden biriyim" demişti.

Avukatı da bu savunmayı destekleyerek, müvekkilinin uyuşturucuya karşı mücadele eden biri olduğunu vurgulamıştı.

Ancak Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından gerçekleştirilen toksikolojik incelemenin sonucu, Şirin'in önceki beyanlarıyla doğrudan çelişiyor. Şirin'in saçında tespit edilen uyuşturucu izleri, dosyaya girdi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Şirin'in savcılıktaki ifadesi ile ATK raporu arasındaki bu çelişki, dosyanın detaylı bir şekilde incelenmesine neden olacak.