Potasyum denildiğinde akla ilk gelen besinlerden biri muz olsa da bazı kuruyemişler bu mineral bakımından daha yüksek değerlere sahip. Antep fıstığı, içerdiği potasyumun yanı sıra protein, lif ve antioksidanlarla da dikkat çekiyor. Üstelik günlük beslenmeye küçük bir porsiyonla dahil edilebiliyor.

POTASYUM BAKIMINDAN MUZU GERİDE BIRAKIYOR

Antep fıstığının 100 gramında yaklaşık 1.020 miligram potasyum bulunurken aynı miktardaki muzda yaklaşık 350-360 miligram potasyum yer alıyor. Bu değerler, Antep fıstığının potasyum içeriğinin muzun yaklaşık 3 katı olduğunu gösteriyor.

Potasyum, kasların ve sinir sisteminin normal çalışmasında rol oynayan, kan basıncının düzenlenmesine katkı sağlayan önemli mineraller arasında bulunuyor. Bu nedenle potasyum içeren besinlerin dengeli bir beslenme düzeninde yer alması önem taşıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN İÇERİĞE SAHİP

Antep fıstığı, potasyumun yanı sıra doymamış yağ asitleri ve fitosteroller de içeriyor. Doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıkların yerine ölçülü miktarda Antep fıstığı tüketmek, kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan bir beslenme düzeninin parçası olabilir. İçeriğindeki polifenoller, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar da hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunuyor.

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Protein ve lif bakımından da zengin olan Antep fıstığı, daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olabiliyor. Bu özelliği sayesinde şekerleme ve cips gibi besinlerin yerine tercih edilebilecek atıştırmalıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca B6 vitamini içeren Antep fıstığı, sinir sisteminin normal işleyişini destekleyen besin öğelerinden birini de sağlıyor. Magnezyum, fosfor ve bakır gibi mineraller de besin değerine katkıda bulunuyor.

GÜNDE BİR AVUÇ TÜKETMEK YETERLİ

Antep fıstığından yararlanmak için büyük miktarlarda tüketmek gerekmiyor. Yaklaşık 25-30 gramlık, yani bir avuçluk porsiyon günlük beslenmede ölçülü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Tuzsuz ve doğal Antep fıstığının tercih edilmesi, fazla sodyum alımını sınırlamak açısından önem taşıyor. Kuruyemişin kalori bakımından yoğun olduğu da unutulmamalı.Antep fıstığı, potasyum bakımından muzun önüne geçse de bu durum muzun besin değerini önemsiz hâle getirmiyor. Her iki besin de farklı vitamin ve mineraller sağladığından dengeli beslenme düzeninde birbirini tamamlayabiliyor.