Görüntülerde; Demre Belediyesi'nin sulama tankeri de görülüyor. Ayrıca 2018 yılında başka bir kişiye ait bu arazinin 'izinsiz uygulama var' diye Koruma Kurulu'nda gündeme geldiği, Sezgin'in de bu kararda imzasının bulunduğu, daha sonra sahibinden satın aldığı belirlendi.

Demre Müzesi'ne 2017 yılında müdür olarak atanan Nilüfer Sezgin, Gürses Mahallesi'nde yapılaşma izni verilmeyen 104 ada 3 parselde, 1,5 dönümü birinci derecede arkeolojik sit alanı kapsamındaki toplam 3,5 dönümlük arazisi için 2022 yılında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sera projesi, projedeki idari ve teknik bina, bağ evi ve sulama havuzu izni için başvuruda bulundu. Koruma Kurulu, üzerinde şu an taş yapıdan oluşan bir villa, yüzme havuzu ve 3 dönüm sera yapılan arazi için 29 Temmuz 2022 tarihli kararında; sera projesi, projedeki idari ve teknik bina, bağ evi ve sulama havuzunu, parselin sit alanı dışında kalan kısmında yapılması koşuluyla talebi uygun buldu.

SİT ALANINDA İZİNSİZ YAPI TESPİT EDİLDİ

9 Temmuz 2024 tarihinde CİMER'e yapılan şikayette, Sezgin'e ait toplam 3,5 dönümlük arazide, izinsiz uygulamada bulunduğu öne sürüldü. Şikayet sonrası Koruma Kurulu uzman ekipleri tarafından yapılan incelemede; Sezgin'in arazisinde, birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan kısmın güneyde ve doğu-batı hizasında, projeden farklı taş duvar örüldüğü belirlendi. Kurul, uzman raporuyla birlikte 30 Eylül 2024 tarihli yazıyla, herhangi bir kültür varlığı tahribatına sebebiyet verilip verilmediği yönünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından tespit çalışması yapılmasını istedi.

İZİNSİZ MÜDAHALE SAVCILIĞA DA BİLDİRİLDİ

Tespitlerin ardından Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, kısmen birinci derecede arkeolojik alan olan 104 ada 3 parseldeki izinsiz uygulamaya ilişkin 15 Kasım 2024 tarihli kararını Demre Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Demre Belediyesi'ne gönderdi. Belirtilen yazıda; uygun bulunan projeden farklı birinci derece arkeolojik sit alanına uygulamalar yapıldığı belirtildi. 2863 sayılı Kanun'un 'İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı' başlıklı 9'uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, izinsiz uygulamanın, savcılık incelemesinin ardından ilgili belediye tarafından kaldırılmasını kararlaştırdı.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Müze Müdürü Nilüfer Sezgin hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, birinci derecede arkeolojik sit alanında izinsiz müdahale nedeniyle Sezgin'e 'kınama' cezası verildi. Ayrıca Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 2863 sayılı yasanın 9'uncu maddesine aykırı yapılan uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sırasında, başka suç iddiaları da ortaya atıldı. Hem müzenin güvenlik kameraları hem de dron ve cep telefonu görüntüleri incelemesi sonrasında, Sezgin'in, müzeye ait traktörü villa ve sera yapımı sırasında özel işlerinde kullandığı ortaya çıktı. Sezgin hakkında açılan yeni soruşturma neticesinde 'uyarı' cezası verildi.

'MÜZENİN ÇATI MALZEMELERİNİ KULLANDI' İDDİASI

Bu süreçte görevinden de 3 ay süreyle uzaklaştırılan Sezgin'in, yine müze personelinin görüntülerle öne sürdüğü iddialarına göre, Aziz Nikoloas Anıt Müzesi'ni yağmur ve güneş ışınlarından korumak amacıyla 20 yılı aşkın süre çatıda kullanılan, 2022 yılında kaldırılıp Demre Müzesi'ne ait depoya taşınan demirleri, kendine ait sera ve evinin inşaatında kullandığı kaydedildi. Bu nedenle de hakkında soruşturma devam eden Sezgin, savunmasında bu iddiaları yalanladı ve iftira olduğunu öne sürdü. Sezgin savunmasında; Aziz Nikolaos Anıt Müzesi çatısından sökülen hurda demir malzemelerin ne yapılacağını Milli Emlak'a sorduğunu, metal olanların Makine Kimya'ya ait iki TIR ile götürüldüğünü, diğer çatı malzemelerinin de Xsantos Antik Kenti karşılama alanına gönderildiğini ifade etti.

DOSYADAKİ GÖRÜNTÜLER

3 aylık görevden uzaklaştırma süreci 3 ay daha uzatılan Nilüfer Sezgin'in, 'sera sulama havuzu' diyerek yüzme havuzu yaptığı, bağ evi diyerek taş duvar villa yaptığı uygulamalarla ilgili devam eden soruşturma dosyalarına giren görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; Demre Belediyesi'ne ait bir sulama tankerinin sera inşaatı yanında durduğu, başka bir görüntüde Demre Müze Müdürlüğü'ne ait resmi araç konumundaki 07 Z 5943 plakalı traktörün kullanıldığı görülüyor. Diğer görüntülerde ise bir vinç ile taşınan demir malzemeler, ev ve seradaki demir malzemeler ile evin çatısına ait görüntüler yer alıyor.

SUÇLAMALARA CEVAP VERMEDİ

Diğer yandan arazinin daha önceki sahibinin, 2018 yılında sit şerhinin kaldırılmasına yönelik başvurusu üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede; parselin sit alanı içinde kalan kısmında izinsiz tesviye çalışmaları yapılarak taşların kırıldığı ve sit alanı içinde depolandığı belirlendi. Bunun üzerine 2863 sayılı yasanın 9'uncu maddesine aykırı olarak yapılan uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunulması, alanın rehabilitasyon çalışmalarının Demre Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesi ve tekrar izinsiz uygulama yapılmasının önlenmesi amacıyla mahalli kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi. Bu kararda imzası bulunan ve birinci derecede arkeolojik sit alanı kısmının korunmasından da sorumlu olan Demre Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'in, bu araziyi daha sonra satın aldığı ortaya çıktı. Sezgin, hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşmak istemedi.