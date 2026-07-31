Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı’nın desteğiyle düzenlediği ‘Müzede Sahne’ 10’uncu yılında yine ilgi çekici bir program sunacak…

Bu kez “Oyunlarla Dönüşüm” başlığıyla hazırlanan program, oyunun açtığı değişim alanını merkeze alacak.

Sanat yönetmenliğini tiyatro sanatçısı Ayşe Draz’ın üstlendiği ‘’Müzede Sahne’’ izleyiciyi birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet edecek.

27–30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin biletleri satışa çıktı.

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Ana sahnede Onur Ünsal’ın sahneleyeceği; sınıf, ev içi emek, eril şiddet ve geç gelen özgürlüğü konu alan ‘Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri’ yer alacak.

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Programda uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Letters from Attica (Attika’dan Mektuplar) adlı performans da izleyiciyle buluşacak.

Attika’dan Mektuplar, Begüm Erciyas tarafından üretilen ve seyircinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası çapta ödüllü bir çağdaş performans sanatı… Eser, 1971 yılında Amerika’daki Attika Cezaevi’nde gerçekleşen ünlü mahkûm isyanı sırasında hayatını kaybeden aktivist Sam Melville’in hapishaneden yazdığı gerçek mektuplara dayanıyor. Bu arada disiplinlerarası üretimler de programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak. Özetle ‘’Müzede Sahne’’ bu yıl da sanatseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

Yoko Ono sergisiyle diyalog kuracak

Müzenin bahçesine ve farklı mekânlarına yayılacak programda ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler yer alacak. ‘‘Müzede Sahne’’ Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisiyle de diyalog kuracak.