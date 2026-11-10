Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilen fosilin, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşamış kılıç dişli kediye (Homotherium latidens) ait olduğu belirlendi. Fosil, 1989 yılında Yakaköy civarında bulunmuştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Yener Yavuz ve ekibi, 2023 yılında müzede inceleme başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinlerle fosil üzerinde temizlik ve analiz çalışmaları yapıldı.

Yavuz, AA'ya yaptığı açıklamada, jeolojik ve antropolojik incelemeler sonucunda çene yapısı büyük ölçüde bütün haldeki fosilin, Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en eksiksiz kılıç dişli kedi kalıntısı olduğunun saptandığını söyledi.

UZUNLUĞU YAKLAŞIK 2 METRE

Fosilin yaşını belirlemek için faunal yaşlandırma ve jeolojik yaşlandırma yöntemlerini kullandıklarını anlatan Yavuz, şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız jeolojik çalışmalarla birlikte fosili yaklaşık 2,5 milyon yıla tarihlendirdik. Omuz yüksekliği yaklaşık 1 metre 20 santimetre, baştan kuyruğa uzunluğu ise 2 metre civarında. Günümüz aslanlarından biraz küçük, jaguarlardan ise büyük iri bir canlıdan bahsediyoruz.”

“BU CANLI PUSU KURAN DEĞİL, KOŞUCU BİR AVCIDIR”

Fosilin çene ve burun yapısının türün özelliklerini kusursuz yansıttığını belirten Yavuz, kılıç dişli kedilerin dönemin besin zincirinin en tepesinde yer aldığını ifade etti.

“Bu canlı pusu kuran değil, koşucu bir avcıdır” diyen Yavuz, diğer avcılara göre daha geniş burun boşluğunun, koşarken harcadığı eforu karşılamak için oksijeni daha hızlı almasını sağladığını anlattı. Yavuz, “Türkiye'de bu zamana kadar bizim çalışmamızla birlikte bu nitelikte bilinen 4 örnek var” dedi.

Yavuz, fosil üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Burdur ve Isparta'da yeni yüzey araştırmaları başlatmayı planladıklarını belirtti. Araştırmalarda Burdur'un en eski sakinlerini ve bölgenin geçmişini aydınlatacak yeni bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.