Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir apartmanda yüksek sesle müzik tartışmasında kan döküldü. Kavgada 3 kişi silahla vurularak, 2 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.

Gece yarısında meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle kavga çıktı. Apartmandan sokağa taşan kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, tabanca ve sopayla saldırdı. Olayda Ö.S. ve H.T. pompalı tüfek, C.K. ise tabancayla vurularak, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de sopayla darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.