Türk pop müziğinin megastarı Tarkan ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Reynmen, yeni bir projede bir araya geldi. Reynmen'in, Tarkan'dan aldığı yepyeni şarkıyı dinleyicilerle buluşturmaya hazırlandığı öğrenildi.

TARKAN'DAN DESTEK

Sözcü'nün edindiği bilgilere göre; yeni şarkısının tanıtımı öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapan Reynmen, Tarkan'ın hafızalara kazınan videosuna da gönderme yaptı. Bu paylaşıma Tarkan'ın verdiği yanıt ise takipçileri heyecanlandırdı.

"AY AY AY ÇOK HEYECANLI"

Tarkan, Reynmen'in paylaşımına "Ay ay ay çok heyecanlı" notuyla karşılık verdi. Megastar'ın genç sanatçılara verdiği destek bir kez daha dikkat çekerken, ikilinin iş birliği sosyal medyada geniş yankı buldu.

26 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK

Müzikseverlerin merakla beklediği şarkının 26 Haziran'da yayınlanacağı belirtildi. Tarkan imzası taşıyan parçanın nasıl bir etki yaratacağı ise şimdiden merak konusu oldu.