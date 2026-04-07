Pershing Square Capital Management, müzik endüstrisinin en büyük oyuncusu olan Universal Music Group’u tamamen devralmak amacıyla resmi süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 9,4 milyar euro (yaklaşık 10,8 milyar dolar) değerindeki nakit ve hisse takasından oluşan teklifini masaya koydu. Bu hamle, müzik piyasasında dengeleri değiştirecek bir birleşmenin fitilini ateşledi.

ŞİRKETİN MERKEZİ AMSTERSAM'DAN NEW YORK'A TAŞINIYOR

Bill Ackman liderliğindeki Pershing Square’in planı sadece bir satın alma ile sınırlı değil. Önerilen yapıya göre UMG, SEC tescilli bir devralma şirketi olan Pershing Square SPARC Holdings ile birleşecek. Bu stratejik birleşme sonucunda şirketin kurumsal merkezi Nevada’ya taşınırken, ana hisse senedi kotasyonu Amsterdam borsasından çekilerek New York Menkul Kıymetler Borsası’na (NYSE) aktarılacak.

HİSSEDARLARA YÜZDE 78'LİK PRİM

Pershing Square, UMG hissedarlarını ikna etmek için oldukça agresif bir finansal paket sundu. Hazırlanan projeksiyona göre, teklif kabul edildiği takdirde hissedarlar ellerindeki her bir hisse karşılığında:

5,05 euro nakit ödeme alacak,

Yeni kurulacak şirketten 0,77 oranında pay sahibi olacak.

Pershing Square yönetimi, bu teklifin toplam değerinin hisse başına 30,40 euroya tekabül ettiğini öngörüyor. Bu rakam, hisselerin son kapanış fiyatı üzerinden yatırımcılara %78 oranında bir prim vaat ediyor.

"SORUN PERFORMANS DEĞİL, ŞİRKET YAPISI"

Satın alma girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Pershing Square CEO’su Bill Ackman, Universal Music Group’un piyasa değerindeki düşüklüğün operasyonel nedenlerden kaynaklanmadığını vurguladı. Ackman, şirketin gerçek potansiyelinin teknik ve yapısal engeller nedeniyle baskılandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"UMG’nin hisse fiyatı, müzik işinin gerçek performansıyla ilgisi olmayan karmaşık sorunlar nedeniyle hak ettiği değerin altında kaldı. Önerdiğimiz bu işlem, söz konusu yapısal sorunların tamamını ortadan kaldıracak bir çözüm niteliğindedir."