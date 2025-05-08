Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi. Aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.G.'nin iş yeri mühürlendi.