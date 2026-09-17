Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, sürücü H.Ç.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, H.Ç.K.’nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.
ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLECEK
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt’un cenazesinin bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük’te toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.