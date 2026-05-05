Mustafa Sandal SAYGI 1 gecesi etkinliğinde sahne alan Nikbinler grubunun performansı, yapay zekâ ile ses üretildiği iddiaları nedeniyle gündem oldu. Birçok sanatçı da bu performansı “AI destekli” olduğu sebebiyle eleştirmeye başladı. Grup bu iddiaları reddederek bambaşka bir açıklama yayımladı.

YAPAY ZEKA ŞARKISIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Nikbinler grubu yapay zeka destekli Eylülzede şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Mustafa Sandal Saygı1 gecesindeki performansları ise beğenildiği kadar eleştiri de topladı. Nikbinler'in yapay zeka destekli bir grup olup playback performans yapması herkesin dikkatini çekti.

Tartışma kısa sürede sanat dünyasına da yansıdı. Murat Dalkılıç performansla ilgili yaptığı yorumda sahnedeki performansın yapay zekâ ile karıştırıldığını ifade ederken, Mustafa Sandal ise grubun canlı performansını destekleyerek prodüksiyonun gücüne dikkat çekti.

Cem Adrian ise tartışmalara bambaşka bir bakış açısı getirdi.

MURAT DALKILIÇ'IN YORUMUYLA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Murat Dalkılıç ''Biraz önce yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm. Yorumlara baktım, herkes çok beğenmiş; yani yapay zeka olduğunu fark etmemiş.'' yorumunu yaptı.

NİKBİNLER'DEN AÇIKLAMA

Grup ise kendini “Nikbinler AI değil. Canlı, kanlı bir Anadolu rock grubu. Sözüyle, bestesiyle, vokaliyle gerçek bir grup.” şeklinde savundu.

MUSTAFA SANDAL NİKBİNLER'İ DESTEKLEDİ

Mustafa Sandal, ''Nikbinler'in Denize Doğru performansı konuşuluyor, Ai diyenler oluyormuş. Bana dm'den bu canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım derim. Sanki şarkıyı o okumamış da Ai okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş çatır çatır söylemiş, stüdyo teknolojisinin nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmışlar. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum'' ifadelerini kullandı.

CEM ADRİAN'DAN BAMBAŞKA BİR ELEŞTİRİ

Cem Adrian, ''Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi... Örneğin şarkıcılar... Dün ucuza mal olduğu ve hızı yüzünden yapay zeka ile klipler üretip paylaşırken o alanın emekçilerini pek dert etmiyor gibiydiler. Konu müzik ve sahneye gelince daha yüksek sesler çıkıyor. Belki de mesele yapay zeka değil, nereden baktığımızdır. Hepimiz stüdyolarda, kayıtlarda ''midi klavye'' kullanıyoruz. Ama gerçek bir piyanonun farkını da biliyoruz. Elektronik müzik ve benzeri yeni çağ müzikleri böyle gelişmeler sonucu hayat buldu. Gerçekte var olmayan animasyon karakterler ve bu karakterlerin filmlerinin bizi duygulandırmadığını söyleyemeyiz. Müzikte de bunun geçerli olmayacağını kimse söyleyemez. Kimseyi kırıp dökmeye ve bu araçları kullananları küçümsemeye gerek yok. Var diyorsanız önce kendi telefonunuzdaki yapay zeka app'lerinizi silmekten başlayın derim.'' diye konuştu.