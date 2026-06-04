İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran’da kapılarını açıyor. Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, bu yıl “Anın İçinde” temasıyla müzikseverleri aynı anda, aynı ritmde bir araya getirecek.

22 konserde 80’in üzerinde sanatçı ve topluluğu ağırlayacak olan festivale yine İstanbul’un prestijli salonları, tarihi mekânları ve parklar ev sahipliği yapacak. Konuklara, klasik müzikten çağdaş dansa, elektronik müzikten geleneksel müziklere uzanan zengin bir program sunulacak.

‘Geniş kitlelere ulaştıracağız’

Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, festival boyunca şehrin her köşesinin ayrı bir melodiye ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Festivalin en keyifli geleneklerinden birini bu yıl da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile sürdürüyoruz. BİFO festival konserimizi, Caddebostan’da yapacağımız etkinlik kapsamında canlı yayınlayarak, bu müzik ziyafetini çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız.”

‘Nitelikli müzisyenlerle buluşturuyoruz’



Festivalin programı Borusan Müzik Evi’ndeki basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda bir konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “1973’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalde bu yıl Türkiye’den ve yurt dışından nitelikli müzisyenleri izleyicilerimizle buluştururken gençlere yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Konservatuvar öğrencilerine festival konserlerini ücretsiz dinleme imkanı sunmaya ve Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmaya da devam ediyoruz” dedi.

Bir ilk: Rahat Konser

Festival bu yıl ilk kez, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla “Rahat Konser” uygulamasını hayata geçiriyor. Klasik müziğin daha sakin ve doğal bir atmosferde dinlenebileceği konserlerde, düşük desibel seviyesi, azaltılmış seyirci kapasitesi ve numarasız oturma düzeni bulunuyor. Lepidus Ensemble’ın sahne alacağı konserler, 20 ve 21 Haziran’da saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda.

Prestijli orkestralar ve yıldız solistler

Tekfen Filarmoni Orkestrası

23 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak 54. İstanbul Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, CCN/Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies, Sara Correia gibi solistlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyiciyle buluşacak.

125 yıllık orkestradan iki konser

125. yılını kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası, festival kapsamında iki konser verecek. Daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki topluluk, ilk konserinde 2021 Uluslararası Chopin Piyano Yarışması birincisi Bruce Liu’ya; ikinci konserinde ise yorumlarının derinliği ve sahne karizmasıyla öne çıkan viyolonselci Kian Soltani’ye eşlik edecek.

Açılışı Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak

Festivalin açılışı, Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle gerçekleştirilecek. Açılış konserinde Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu ile Stravinsky’nin Ateş Kuşu süiti seslendirilecek. Konser, Tekfen Vakfı’nın sponsorluğunda 11 Haziran’da saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek.