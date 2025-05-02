Jill Sobule'un menajeri John Porter, 66 yaşındaki şarkıcının dün Minneapolis'teki evinde çıkan yangının ardından vefat ettiğini duyurdu.

Porter "Müzik kültürümüze işlemiş ve insan hakları savunucusunu kaybettik. Onunla çalışırken çok eğleniyordum. Bugün sadece bir müşterimi değil bir arkadaşımı kaybettim. Umarım müziği, anısı ve mirası yaşamaya ve başkalarına ilham vermeye devam eder" dedi.

Sobule'nin avukatı Ken Hertz de ölümünün ardından "Jill sadece bir müvekkil değildi. O bizim için bir aileydi" dedi.

Sobule bugün Denver'da otobiyografik müzikalden şarkılar sergilemek için sahne alacaktı. Ancak vefatı nedeniyle anısına ücretsiz bir buluşma düzenlenecek.

Kendi adını taşıyan ve 'Supermodel' ile 'I Kissed a Girl' şarkılarının yer aldığı albümle tanınan Sobule, otuz yıllık kariyerinde idam cezası, anoreksiya ve LGBTQ+ haklarını eserlerine taşıdı.

Şarkıcı daha sonra albüm çıkarmak için kitle fonlamasının kullanılmasında öncü oldu.

Ayrıca ABD'li televizyon Nickelodeon'ın 'Unfabulous' adlı gençlik komedisinin teması dahil tiyatro ve televizyon şovları için müzikler yazdı.