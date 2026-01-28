Muzun kısa sürede yumuşayıp kararmasının temel nedeni, olgunlaşmayı tetikleyen etilen gazı. Bu gaz en yoğun şekilde muzun sap bölümünden salınıyor ve açıkta kaldığında tüm meyveye yayılarak çürüme sürecini hızlandırıyor.

Sap kısmının streç filmle sıkıca kapatılması, etilen gazının yayılmasını engelliyor. Böylece nişastanın şekere dönüşme süreci yavaşlıyor, kabuk daha geç kararıyor ve meyve iç dokusunu daha uzun süre koruyor.

Uzman verilerine göre bu yöntem, oda sıcaklığında bekletilen muzlarda oksidasyonu yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabiliyor.

SALKIMI AYIRMAK KRİTİK

Muzları salkım halinde bırakmak, tek bir meyveden yayılan etilen gazının diğerlerini de etkilemesine neden oluyor. Her bir muzun sapının ayrı ayrı sarılması, bozulma süresini daha da geciktiriyor.

NASIL UYGULANIR?

Muzları salkımdan tek tek ayırın

Sap kısmındaki nemi kağıt havluyla kurulayın

Sapı hava almayacak şekilde birkaç kat streç filmle sarın

BUZDOLABI NEDEN ÖNERİLMİYOR?

Muz, soğuğa hassas bir meyve olduğu için buzdolabında hücre yapısı zarar görüyor ve kabuk hızla kararıyor. Streç film yöntemi, muzu oda sıcaklığında tutarak doğal bozulma sürecini yavaşlatan en pratik çözüm olarak öne çıkıyor.