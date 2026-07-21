Yöntemde tüm muzun değil, salkımın birleştiği sap bölgesinin streç filmle kapatılması tavsiye ediliyor. Bunun nedeni, olgunlaşmayı hızlandıran etilen gazının önemli ölçüde bu bölgeden yayılması. Sapın kapatılması, gazın muzlar arasında dolaşmasını kısmen sınırlandırarak olgunlaşma hızını yavaşlatabiliyor.

ETKİSİ VAR, ANCAK MUCİZE DEĞİL

Uzmanlar, streç film yönteminin muzları haftalarca taze tutmadığını vurguluyor. Buna rağmen doğru uygulandığında birkaç gün daha fazla dayanmasına katkı sağlayabiliyor. Marketlerde satılan bazı muz salkımlarının sap kısmının plastikle sarılı olmasının nedeni de aynı uygulama.

Bununla birlikte bu yöntemin etkisinin sınırlı olduğunu belirten uzmanlar da bulunuyor. Bazı gıda bilimcileri, muzun olgunlaşmasında asıl belirleyici etkenin sıcaklık olduğunu, sapı sarmanın ise yalnızca küçük bir fark oluşturabileceğini ifade ediyor.

DAHA UZUN SÜRE SAKLAMAK İÇİN BAŞKA NELER YAPILABİLİR?

Uzmanlar, muzun doğrudan güneş ışığından uzak, serin bir ortamda saklanmasını öneriyor. İstenen olgunluğa ulaştıktan sonra buzdolabına alınması da iç kısmının daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabiliyor. Buzdolabında kabuk kararsa da meyvenin içi genellikle tazeliğini koruyor. Ayrıca muzun elma ve avokado gibi yüksek miktarda etilen gazı üreten meyvelerden uzak tutulması da olgunlaşma sürecini yavaşlatabiliyor.