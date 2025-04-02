Myanmar’da geçen hafta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, ölü sayısı her geçen gün daha da artıyor. Devlet televizyonu MRTV, can kaybının 2 bin 886’ya yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı 4.639’a çıkarken 373 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Depremin ardından bölgede iletişim tamamen koptu. Altyapı çöktü. Arama kurtarma çalışmaları bazı eyaletlerde askeri kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradı.

Ordu, Çin Kızılhaçı’na ait bir yardım konvoyuna ateş açıldığını duyurdu. Myanmar'daki cunta yönetimi sözcüsü Zaw Min Tun, yardım ekibinin çatışma bölgesine bilgi vermeden girdiğini ve uyarılara rağmen durmadığını söyledi.

Min Tun, konvoyda yerel araçların da olduğunu ve olayın Salı gecesi meydana geldiği söyledi. Çin tarafı olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ordu ise güvenlik gerekçesiyle müdahale ettiklerini savundu.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, cuntanın uluslararası yardım kuruluşlarına erişim izni vermesi gerektiğini söyledi. Yardımların, rejimin kontrolünde olmayan bölgelere de ulaştırılması istendi.

UNOPS yaptığı açıklamada, “İletişim kanalları kopmuş durumda. Özellikle Sagaing bölgesine ulaşmak neredeyse imkânsız” dedi. Depremden etkilenen altı bölgede 28 milyondan fazla insan yaşıyor.

Uluslararası Kriz Grubu, en çok etkilenen kırsal alanların çoğunun silahlı direniş gruplarının kontrolünde olduğunu açıkladı.

Bu bölgelerde hem bilgi almak zor hem de yardım ulaştırmak çok riskli. Grup, “Bu bölgeler rejimin kısıtlamaları, karmaşık yerel yapılar ve süregelen çatışmalar nedeniyle yardım kuruluşlarının ulaşması açısından en zor alanlar arasında” dedi. Cunta ise yardımların engellemesini bir dezenformasyon çalışması olarak niteliyor.

İnsan Hakları Gözlemevi, cuntaya tüm bölgelere sınırsız erişim izni vermesi çağrısında bulundu. Yardımların doğrudan bağımsız gruplar aracılığıyla ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Bryony Lau, “Myanmar’daki rejim bu ölçekteki bir felakete müdahale edemez. Uluslararası örgütler, yardımların her yere ulaşması için baskı kurmalı” dedi.

Komşu Tayland’da da deprem can aldı. Resmi açıklamaya göre ülkede 22 kişi öldü. Bangkok’ta inşaat halindeki bir gökdelen çöktü.

Enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 15 kişinin öldüğü açıklandı. 72 kişi hala kayıp. Yapılan ilk testler, binadaki bazı çelik örneklerinin kalitesiz olduğunu ortaya koydu.