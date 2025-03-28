Asya ülkesi Myanmar’ın merkezinde Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, görenleri dehşete düşürdü. Çok sayıda bina yıkılırken, onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı tahmin ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin yerel saatle 12:50’de Sagaing kasabasının yaklaşık 16 kilometre kuzey kuzeybatısında meydana geldiğini duyurdu.

İlk sarsıntıdan yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. Ülkede 2021'den bu yana süren iç savaş nedeniyle, hasar ya da can kaybına dair resmi bir açıklama hemen yapılmadı.

Depremin en şiddetli şekilde hissedildiği Yangon’da yaşayan bir kişi, “Sarsıntıyı yaklaşık bir dakika boyunca hissettik. Sonra hemen binadan dışarı koştuk. Diğer insanların da aynı şekilde kaçtığını gördük. Her şey çok ani oldu ve çok şiddetliydi" diye konuştu.

GÖKDELEN İNŞAATI ÇÖKTÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir gökdelen inşaatının yıkıldığı şehrin birçok noktasından görüntülendi. İçine doğru göçerek yıkılan gökdelen, geride dev bir toz bulutu bıraktı.

Yıkılan gökdelenin enkazının altında, inşaatta çalışan yaklaşık 40 işçinin bulunduğu aktarıldı. İşçilerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Bir başka bideoda ise, gökdelenlerin tepesindeki havuzların taşarak gökdelenlerin tepesinden aktığı görüldü. Gökdelen, sanki bir şelale gibi suyu sokaklara döktü.

KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Depremin etkisi yalnızca Myanmar’la sınırlı kalmadı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da lambaların sallandığını ve binadaki insanların panikle dışarı kaçtığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Tayland’ın kuzeyindeki Çang Mai kentinde yaşayan bir başka kişi, “Sarsıntıyı odamda yaklaşık on saniye boyunca hissettim. İçeride kalamayacağımı fark ettim ve hemen sokağa koştum” dedi.

Çin’in sosyal medya platformlarında, Yunnan ve Shaanzi eyaletlerinde yaşayan kullanıcılar da depremin hissedildiğini yazdı. Depremin geniş bir alanda etkili olması, bölgedeki sismik hareketliliğin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.