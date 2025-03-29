Myanmar'daki askeri yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremlerde şu ana kadar binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 6 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Merkez üssü Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken can kayıplarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Depremler, Myanmar ve Tayland dışında Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan eyaletinin bazı bölgelerinde de hasara sebep oldu. Sarsıntıların yaralanmalara yol açtığı eyalette henüz can kaybı bildirilmedi.

SİVİLLER BİNALARIN ALTINI ELLERİYLE KAZDI

Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen deprem, Mandalay’ın çevresindeki düzlüklerden Shan tepelerine kadar uzanan geniş bir bölgeyi etkiledi. Bu bölgelerin bazıları askeri rejimin tam kontrolü altında değil.

Mandalay’da, ülkenin ikinci büyük kentinde, kurtarma görevlileri ve siviller enkaz altındaki insanlara ulaşmak için çalışmalar başlattı.

Ancak ağır iş makinelerinin az sayıda olması işleri zorlaştırdı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla yıkılmış bir duvarın altından çıkarılan 25 yaşındaki Htet Min Oo, enkaz altındaki büyükannesi ve iki amcasını kurtarabilmek için çökmüş bir binanın molozlarını kendi elleriyle temizlemeye çalıştığını söyledi.

Min Oo, “Hala hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum,” dedi. Gözyaşlarına boğulunan kadın, “Bu kadar zaman geçtikten sonra umudumu korumak zor" diye konuştu.

YIKILAN GÖKDELENDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ ARIYORLAR

Depremin merkez üssünden yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki Bangkok’ta, çöken 33 katlı bir kulede mahsur kalan inşaat işçilerini kurtarma çalışmaları Cumartesi günü hız kazandı. En az 15’i enkazın altında yaşam savaşı veren 30 işçi için kepçeler, İHA'lar ve arama kurtarma köpekleri sefereber edildi. Bangkok Valisi Çadçart Sittipunt, “Hayat kurtarmak için her şeyi yapacağız, vazgeçmeyeceğiz, tüm kaynaklarımızı kullanacağız” dedi. Depremde sonra Cuma günü, tüm kent adeta durdu. Yüzlerce kişi geceyi parklarda geçirirken, Sittipunt Cumartesi sabahı durumun iyileşmeye başladığını söyledi.

KOMŞU ÜLKELERDEN YARDIMLAR SEFERBER OLDU

Myanmar'daki askeri yönetimin depremin ardından yaptığı uluslararası yardım çağrısından sonra ülkeler kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini sevk etmeye başladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Yünnan eyaletinden 37 kişilik yardım ekibi sabah saatlerinde Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Beraberinde ısı detektörleri, deprem uyarı sistemleri ve dronlar taşıyan ekibin kurtarma ve afet yardım faaliyetlerine destek olacağı kaydedildi.

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı da 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı bölgeye sevk etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ülkesinin bir kurtarma ekibi ve sağlık ekibi ile birlikte battaniye, muşamba, hijyen kitleri, uyku tulumları, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, gıda paketleri ve mutfak gereçleri gibi ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini duyurdu.

BM, 5 MİLYON FON AYIRDI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, depremin halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı bilinmiyor.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin depremin en fazla yıkıma yol açtığı Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile güneydeki Şan eyaletinde elektrik hatlarının hasar görmesi sebebiyle erişimde sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, sahadan gelen ilk raporlarda depremlerin büyük hasara yol açtığının bildirildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nda çalışan bilim insanı Susan Hough, Reuters’a yaptığı açıklamada bir depremin can kaybını önceden tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Bu belirsizliğin nedenlerinden biri de depremin gerçekleştiği zaman dilimi. Hough, “Deprem gündüz meydana geldiğinde, insanlar uyanıktır, daha soğukkanlıdır, tepki verme şansları daha yüksektir” dedi. Myanmar’da yaşanan son deprem de gündüz saatlerinde oldu.