Türkiye'nin önde gelen kadın giyim markalarından Batik, 2020'de Mehmet Yılmaz'ın sahibi olduğu Myglobe şirketine satılmıştı. Ancak şirketi yeni sahibi de kurtaramadı.

Batik'in sahibi Myglobe konkordato ilan ederken, şirketin sahibi Mehmet Yılmaz'ın bireysel konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Can çekişen tekstil sektöründe iflas haberleri ardı ardına geliyor. Ucuz finansman bulamayan birçok firma tek tek konkordato ilan ediyor. Çoğu ise iflastan kurtulamıyor.

YENİ SAHİPLERİ DE KURTARAMADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçmişte Tiffany&Tomato'yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi'nin elinde bulunan Batik, 2020 yılında ailenin yaşadığı ekonomik sorunların ardından Mehmet Yılmaz'ın sahibi olduğu Myglobe'a satılmıştı.

Hemen hemen her AVM'de şubeleri ile yer alan tekstil devi, biriken borçlar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'nin en eski hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Şirketin mali tablolarını incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda Batik'i bünyesinde bulunduran Myglobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verilirken, şirketin patronu Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ise uzatılmadı.

BORÇLARI 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yeniden toparlanma sürecine girişen Batik, 2024'te frenchise fuarına da katılarak yeni mağazaları için yatırımcılar aradı. Ancak işler beklenildiği gibi yürümedi. Batik, yeni sahibine de mutluluk getirmedi.

Toplam borcunun 125 milyon TL'yi aştığı öğrenilen şirket hakkında mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturacağı öğrenildi.