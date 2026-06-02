Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmeler ve parti içinde büyüyen tartışmalar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Süreçte milletvekillerinin aldığı pozisyonlar da yakından izleniyor. 2018 seçimlerinde Elazığ’da CHP'nin 41 yıl sonra çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, parti içindeki tartışmalarda öne çıkan isimlerden biri oldu. Uzun yıllar Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Erol’un, son süreçte Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulmak istenen Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alması yönündeki teklifi kabul etmemişti.

GÜN CHP’YE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR”

Parti içinde yaşanan krize ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Erol, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Erol açıklamasında, “Bu köklü çınarı dış müdahalelere karşı korumak, içeride ise yoldaşlığı, saygıyı ve ortak iradeyi büyütmek zorundayız. Unutmayalım; kırarak değil, konuşarak, ayrışarak değil, birleşerek yol alabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin geleceği ve halkın umududur. Bu umudu büyütmek hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, CHP’ye sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullandı.

KURULTAY TALEBİNE DESTEK VERDİ

Öte yandan Erol, "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşlara yönelik polis müdahalesine de tepki göstermişti.

Parti içindeki krizin aşılması için olağanüstü kurultay talebini destekleyen ilk isimler arasında yer alan Erol, kurultayın toplanabilmesi amacıyla başlatılan imza sürecine katıldı. Erol’un da aralarında bulunduğu 111 milletvekilinin imzasıyla gündeme gelen kurultay talebi, CHP’deki yönetim ve gelecek tartışmalarının yeni odak noktalarından biri haline geldi.