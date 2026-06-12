CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, bugün TBMM tarafından Grup Başkanvekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine yapılacak atamalar ve "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi değerlendirildi.

Toplantının bitti öğrenildi. Müslim Sarı'nın toplantı sonrası açıklama yapmayacağı bildirildi. Sarı toplantı sonrası sosyal medya hesabından duyuru yapacak.



YENİ SEVKLER DUYURULACAK



Çarşamba günü yapılan MYK toplantısında CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'e destek veren Ensar Aytekin 9 milletvekilinin üyelikleri askıya alınmış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sevk edilen vekiller arasında Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan ve Turan Taşkın Özer yer almıştı.





