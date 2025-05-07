Türkiye'nin e-ticaret platformları bir bir satılmaya devam ediyor. İlk olarak Trendyol, daha sonra Hepsiburada'nın satılmasıyla beraber sıra n11'e geldi. Doğuş Grubu ve Güney Koreli Sk Group tarafından 2013'te hizmete sunulan n11, yaklaşık iki sene önce Getir’e satılmış ve daha sonra Borancılı Teknoloji’ye devredilmişti.

Satışlar devam ederek n11’in yeni sahibi ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi DMSF Holding oldu. Rekabet Kurumu, n11’in tamamının satışını resmen onayladığını açıkladı. Rekabet Kurumu, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin (n11) tüm paylarının ve tek kontrolünün Abu Dabi merkezli DMSF Holding Limited tarafından devralınmasına izin verdiğini duyurdu.

HEPSİBURADA'DA SATILDI

n11’in satılmasıyla beraber tüm büyük yerli e-ticaret platformları yabancı sermayenin oldu. Hepsiburada, 18 Ekim 2024 tarihinde Kazakistan merkezli dijital finans ve e-ticaret şirketi Kaspi.kz tarafından satın alındı. Bu anlaşma, Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük çoğunluk hissesinin devrini kapsıyor ve toplam değeri yaklaşık 1,13 milyar dolar olarak belirlendi. Ödemenin 600 milyon dolarlık kısmı işlem kapanışında nakit olarak ödenirken, kalan 526,9 milyon dolarlık ödeme ise altı ay içinde yapılacak.

TRENDYOL 2018'DE SATILMIŞTI

Trendyol, 28 Haziran 2018 tarihinde Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından satın alındı. Ancak, Türkiye'deki rekabet mevzuatına göre böyle büyük bir birleşme işleminin Rekabet Kurumu tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu onay, 24 Temmuz 2018 tarihinde resmi olarak verildi ve Trendyol'un Alibaba tarafından devralınması işlemi resmileşti