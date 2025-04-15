Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşı, 3 yıl aradan sonra bulundu. Tokyürek’in cenazesi, dün İstanbul’dan hava yoluyla Erzurum’a getirildi. Karşılama törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün öğle vakti Narmanlı Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Tokyürek, ailesinin ve vatandaşların gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Tokyürek’in, şehit olması durumunda memleketi Sığırlı köyünde defnedilmesini istediği belirtildi. Vasiyeti doğrultusunda köy mezarlığında düzenlenen defin töreninde Tokyürek’in ailesi, naaşa sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Tokyürek’in, vefatından bir gün önce kardeşi Yusuf Tokyürek ile yaptığı konuşmada şehit olursa güzel bir yere defnedilmek istemesi duyanları kahretti.
Şehit askerin son isteği de yerine getirildi. Tokyürek’in cenazesi, Sığırlı köyünde dualarla toprağa verildi.