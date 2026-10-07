FON tartışmalarında adı geçen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar’ın AKP sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte Bodrum’da tatil yaptıkları iddiası hala yanıtlanmadı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre bu iddiayı Çelik’e sordu ancak cevap alamadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ayrıca, Nacar’ın kardeşi ve AKP’nin eski Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar’ın seçim programlarına katılıp destek istemişti. Bu arada CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da 20 milyar lira ile yurt dışına kaçtığı öne sürülen Osman Nacar için “Bu paranın gerçek sahipleri kim? Osman Arıkan Nacar bu paranın gerçek sahibi mi, yoksa başkalarının parasını yöneten görünen isim mi? Nacar kimlerin kasası?” diye sordu.

SAĞLIK MÜDÜRÜ

Nacar’ın kardeşi Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yaparken siyasete girmiş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı olmuştu. Çelik de seçim döneminde Halil Nacar’ın yanında yer alarak destek vermişti.

Çelik, 11 Mart 2024’te Halil Nacar’ın projeler tanıtım toplantısına katıldı. Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Halil Nacar’a destek verilmesini istedi.